Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый год

Аренда жилья на Новый год в городах России подорожала на 12% Рассказываем, сколько стоит арендовать квартиры и отели в январские праздники, а также какие форматы пользуются наибольшим спросом До Нового года осталось меньше месяца.
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