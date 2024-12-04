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Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый год

Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый год

Аренда жилья на Новый год в городах России подорожала на 12% Рассказываем, сколько стоит арендовать квартиры и отели в январские праздники, а также какие форматы пользуются наибольшим спросом До Нового года осталось меньше месяца.

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