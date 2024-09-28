Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил в интервью YouTube-каналу "Лана Тут", что президент Украины Владимир Зеленский настроил против Украины половину США из-за поездки на завод боеприпасов в Пенсильванию.
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