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Неделя иностранного языка.

Неделя иностранного языка.

Неделя иностранного языка в 2024/2025 учебном годуРеально ли совершить путешествие в другие страны, не выезжая из своего города, не выходя из привычных рамок? Многие скажут: ´Нет! Как же это возможно?´ Но педагоги и ребята Государственного учреждения образования ´Средняя школа № 11 г.

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