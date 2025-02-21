Неделя иностранного языка в 2024/2025 учебном годуРеально ли совершить путешествие в другие страны, не выезжая из своего города, не выходя из привычных рамок? Многие скажут: ´Нет! Как же это возможно?´ Но педагоги и ребята Государственного учреждения образования ´Средняя школа № 11 г.