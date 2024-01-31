Тот, кто не читал «Мастера и Маргариту», запросто ответит на эти 10 сложнейших вопросов по роману

Всего через десять вопросов — и вы почувствуете, что знаете тончайшие детали прославленного произведения! фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023Вокруг только и разговоров, что о «Мастере и Маргарите».
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