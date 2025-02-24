Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить

﻿﻿Обратите внимание: этот пост будет очень интересным, поскольку мы будем моделировать, проектировать и программировать наше видение N-Gage 2! Я постарался сделать статью интересной даже для читателей, не знакомых с темами 3D-печати и программирования микроконтроллеров :) Я очень люблю ретро-игры и консоли.