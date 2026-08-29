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Появились апокалиптические кадры с места взрывов на арсенале ВСУ в селе Милая

Появились апокалиптические кадры с места взрывов на арсенале ВСУ в селе Милая

Уничтоженный склад с зенитными ракетами для ЗРК Patriot и ракетами компании FirePoint в населённом пункте Милая ещё долго будет аукаться киевскому режиму.

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