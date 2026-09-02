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Когда придет бабье лето в 2026 году: смотрим по всей России

Когда придет бабье лето в 2026 году: смотрим по всей России

Не торопитесь доставать зимние вещи! фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom.ruСпециалисты сообщают, что даже после лета, которое относительно редко радовало нас солнцепеком и ясным небом, тепло еще вернется.

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