Сотрудниками уголовного розыска и ЭКЦ УМВД региона раскрыто хищение имущества из квартиры

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иванова совместно со специалистами Экспертно‑криминалистического центра УМВД России по Ивановской области раскрыто преступление, связанное с хищением имущества сопряженное с проникновением в жилище.