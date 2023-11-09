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ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа

ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа

Израильская армия заявила о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа. «Военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату форпоста 17 — укреплённой военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джабалии, на севере сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.

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