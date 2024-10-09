Стало известно, почему люди боятся зарабатывать большие деньги

Может быть несколько причин Некоторым людям удаётся зарабатывать большие деньги, в то время как другие, несмотря на все усилия, не могут этого сделать, и причиной может быть страх перед деньгами, утверждает бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова в интервью РИАМО.