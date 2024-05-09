Материальную помощь получат ещё 79 приднестровцев

Фото: sputniknews.comМинистерство по социальной защите и труду ПМР предложило расширить список получателей единовременной материальной помощи, которые получат денежные выплаты к 80-й годовщине освобождения городов и районов Приднестровья от фашистской оккупации.
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