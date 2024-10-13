Где в нашей стране можно насладиться видом северного сияния? Вот парочка мест

Северное сияние – завораживающее зрелище, которое манит путешественников со всего мира. Россия, с её обширными северными территориями, является одним из лучших мест на планете для наблюдения за этим природным феноменом.
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