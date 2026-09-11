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6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике

6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике

Выросло количество мирных жителей в Луганской Народной Республике, пострадавших от атак вооружённых формирований Украины.

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