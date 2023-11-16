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Белый дом: США ответят на новые атаки на свои силы в Сирии и Ираке

Белый дом: США ответят на новые атаки на свои силы в Сирии и Ираке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты "ответят надлежащим образом" в случае новых атак на свои войска в Сирии и Ираке.

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