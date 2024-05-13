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Царьград

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Врач-кардиолог ответит на вопросы жителей Поморья по "телефону здоровья"

Врач-кардиолог ответит на вопросы жителей Поморья по "телефону здоровья"

Жителей Архангельской области по телефону проконсультирует врач-кардиолог МерзликинВрач-кардиолог Архангельской областной клинической больницы Вадим Мерзликин ответит на вопросы жителей региона в рамках областного проекта "Телефон здоровья".

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