3-х комнатная квартира 58кв.м улица Артема рынок Привокзальный в Донецке - 4 500 000 руб

Продам 3-х комнатную квартиру ул. Артема (рядом рынок Привокзальный) 2/5, не угловая, теплая Хорошая планировка, мебель и техника остаются Жилое состояние документы готовы .
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