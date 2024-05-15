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Царьград

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Фронт посыпался по ширине. Прорыв случился на критическом для Киева направлении

Фронт посыпался по ширине. Прорыв случился на критическом для Киева направлении

Фронт со стороны ВСУ посыпался по ширине. После успехов русской армии на Харьковском направлении украинские генералы были вынуждены перебросить резервы с других точек, что привело к прорыву на критическом для Киева направлении - в Запорожской области.

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