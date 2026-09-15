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Пятый канал

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Врачи из Новосибирска провели македонцу сложнейшую операцию на сердце

Врачи из Новосибирска провели македонцу сложнейшую операцию на сердце

Новосибирские врачи провели 35-летнему Михангело из Северной Македонии сложную операцию на сердце. Об этом сообщает kp.

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