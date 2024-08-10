«Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лозовенко
Дерьмо
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1 д.
Сергей Oблезов
Конченная мразота! Таких нельзя подпускать к экрану! Все шутки его ниже пояса, пошлость его конёк!
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1 д.
АК
Александр Кутуев
Самовлюбленный урод! И по форме и по содержанию!
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17 час.

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