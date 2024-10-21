В России разработают ГОСТ на единый подарок для всех новорожденных в 2025 году

В 2025 году в России планируют разработать ГОСТ на единый подарок для новорожденных, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на IV Межрегиональном форуме «Моя семья — моя крепость» в Тюмени, пишет ТАСС.
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