Ядерный удар по США реален: Ким знает, что делает

Политолог Юрий Светов оценил возможности КНДР и напомнил о советском нейтронном оружии Павел Еськов На фото: верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын (в центре) (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Юрий Светов Заместитель председателя парламентского комитета по разведке Южной Кореи от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом высказал мнение, что КНДР до конца текущего года вряд ли сумеет провести ядерные испытания, однако вполне может сделать это в 2024-м.