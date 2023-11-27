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Ядерный удар по США реален: Ким знает, что делает

Ядерный удар по США реален: Ким знает, что делает

Политолог Юрий Светов оценил возможности КНДР и напомнил о советском нейтронном оружии Павел Еськов На фото: верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын (в центре) (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Юрий Светов Заместитель председателя парламентского комитета по разведке Южной Кореи от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом высказал мнение, что КНДР до конца текущего года вряд ли сумеет провести ядерные испытания, однако вполне может сделать это в 2024-м.

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