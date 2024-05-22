Тест для настоящих поклонников Артура Конан Дойля: 7 вопросов о великом сыщике Шерлоке Холмсе

Придется поднапрячься! «Шерлок»22 мая 1859 года на свет появился Артур Конан Дойль. Врач по образованию, он посвятил свою жизнь творчеству и подарил миру одного из главных детективов не только своего, но и последующих поколений — Шерлока Холмса.