Собянин: Почти 56 тыс. школьников Москвы учатся в предпрофессиональных классах

Около 56 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах в этом учебном году. Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом.
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