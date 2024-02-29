На проведение научно-образовательного салона Петербург потратит более 10 млн

В Петербурге в ноябре проводится Международный научно-образовательный салон. На мероприятии встречаются работодатели с представителям образовательных учреждений, его также посещают абитуриенты из других регионов.
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