Сильный ливень обрушится на Москву 26 августа

Погода будет определяться теплым сектором североатлантического циклона.фото: pixabay.com Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о сильном ливне, который ожидается в четверг, 26 августа.
Погода будет определяться теплым сектором североатлантического циклона.фото: pixabay.com Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о сильном ливне, который ожидается в четверг, 26 августа.
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