ГлагоL

20 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • кормчий
    Украинская национальная идея – это бесконечная жажда халявы.Украинский оркест...
  • Анатолий Тиминов
    Сначала пусть этот договор поставки исчерпает себя. А вы, наши младшие братья, поволнуйтесь, а может и одумаетесь....Украина захотела ...
  • N ET
    нельзя такими умными словами излагаться, ты что?! они сейчас читают тебя и нихера не понимают, что пытаешься им донес...Шутка Лаврова о «...

Сильный ливень обрушится на Москву 26 августа

Сильный ливень обрушится на Москву 26 августа

Погода будет определяться теплым сектором североатлантического циклона.фото: pixabay.com Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о сильном ливне, который ожидается в четверг, 26 августа.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
им не привыкать к ливням в этом году

Картина дня

наверх