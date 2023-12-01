В селе под Феодосией открылся новый модульный ФАП

В селе Наниково Феодосийского городского округа открылся новый модульный ФАП. Он построен в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».
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