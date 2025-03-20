Латвийские депутаты предлагают запретить турпоездки в Россию и Белоруссию. Очередной выстрел в ногу

Латвийские власти продолжают мракобесную политику в отношении России и Белоруссии. На этот раз депутаты сейма выступили с инициативой запретить латвийским туристическим компаниям организовывать в Россию и Белоруссию организованные поездки.
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