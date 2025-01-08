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ГТРК Татарстан

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Жителей Татарстана предупредили о метели, гололедице и снижении видимости на дорогах

В Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 8-ого января вечером, ночью и завтра днем в республике возможны сильные порывы ветра до 16-21 м/с, гололед, метель с видимостью до 1000 м и менее, на дорогах — гололедица и снежная каша, местами возможны заносы.

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