Жителей Татарстана предупредили о метели, гололедице и снижении видимости на дорогах

В Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 8-ого января вечером, ночью и завтра днем в республике возможны сильные порывы ветра до 16-21 м/с, гололед, метель с видимостью до 1000 м и менее, на дорогах — гололедица и снежная каша, местами возможны заносы.