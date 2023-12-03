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Анна, дочь Пересильд, описала свой первый поцелуй в сериале «Слово пацана»

Анна, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, призналась в том, что романтическая сцена пятого эпизода сериала «Слово пацана» с Маратом, героем Рузиля Минекаева, стала ее первым поцелуем в жизни, и она очень переживала во время съемок.

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