ВС РФ нашли в Авдеевке схрон войск Украины

Об этом информирует Минобороны России, передает РИА «Новости». Уточняется, что военные инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке нашли и обезвредили схрон войск Украины с вооружением и боеприпасами иностранного производства.