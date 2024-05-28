ВС РФ нашли в Авдеевке схрон войск Украины

Об этом информирует Минобороны России, передает РИА «Новости». Уточняется, что военные инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке нашли и обезвредили схрон войск Украины с вооружением и боеприпасами иностранного производства.
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