УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Она приблуда как и ей подобныеЗа Пугачеву взяла...
  • Eduard
    И кто им верит,дауны?Антонов считает, ...
  • Андрей Гамодин
    Хороший гавновброс!! Чувствуется рука Анальнистов!Операция «ликвида...

ВС РФ нашли в Авдеевке схрон войск Украины

ВС РФ нашли в Авдеевке схрон войск Украины

Об этом информирует Минобороны России, передает РИА «Новости». Уточняется, что военные инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке нашли и обезвредили схрон войск Украины с вооружением и боеприпасами иностранного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх