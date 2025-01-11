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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Исследование: высокий уровень неупорядоченного питания среди молодежи связан с различиями в развитии мозга

Исследование, проведенное Институтом психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона, выявило связь между неупорядоченным пищевым поведением у молодых людей и структурными различиями в мозге.

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