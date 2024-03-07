Включить защиту: в России стартуют испытания вакцины от ВПЧ среди подростков

Минздрав России 4 марта выдал разрешение российской фармкомпании «Нанолек» на проведение III фазы клинического исследования вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) на детях и подростках от 9 до 17 лет.
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