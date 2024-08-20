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Русская девушка Джонни Деппа показала новое фото в бикини

Русская девушка Джонни Деппа показала новое фото в бикини

Юлия Власова снялась в купальнике в Италии. 28-летняя модель и предпринимательница из России Юлия Власова, которая обрела популярность не так давно благодаря отношениям с американским актером Джонни Деппом, похвасталась фигурой в бикини.

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