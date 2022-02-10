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Валиева пошла на четыре четверных и тройной аксель в прогоне произвольной на тренировке в Пекине-2022

Российские фигуристки провели тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева в прогоне произвольной программы упала с четверного сальхова, затем чисто исполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, сольный тройной риттбергер.

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