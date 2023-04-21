Еще больше жителей астраханских сел смогут получать бесплатные социальные услуги на дому

На пленарном заседании под председательством Игоря Мартынова депутаты облдумы поддержали изменения в региональный вопрос «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области».
На пленарном заседании под председательством Игоря Мартынова депутаты облдумы поддержали изменения в региональный вопрос «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области».
Свежие комментарии