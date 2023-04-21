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Еще больше жителей астраханских сел смогут получать бесплатные социальные услуги на дому

Еще больше жителей астраханских сел смогут получать бесплатные социальные услуги на дому

На пленарном заседании под председательством Игоря Мартынова депутаты облдумы поддержали изменения в региональный вопрос «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области».

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