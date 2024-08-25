Бывший российский премьер Степашин заявил, что переговоры с Киевом после Курска невозможны

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Начало переговоров между Москвой и Киевом невозможно. Дипломатический диалог с нелегитимным президентом в лице Владимира Зеленского – то же самое, что переговоры с Гитлером, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.