В России создана система, сдающая генералов. После наших военных убивают

Страна и люди

Царьград Фото: коллаж Царьграда После серии покушений на русских военных отдел расследований "Первого русского" попытался ответить на главный вопрос: каким образом противник узнаёт маршруты и адреса высокопоставленных офицеров? Авторы пришли к выводу: в России создана система, сдающая генералов.