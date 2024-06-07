Ошибаются все. Что важно учитывать при заключении и расторжении договора аренды?

Как показывает практика, на этапе заключения договора обе стороны настолько сильно заинтересованы в успешной сделке, что упускают многие детали На что обратить внимание при заключении договора аренды недвижимости и его расторжении? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказала эксперт по работе с проблемными активами Мария Куренкова.