Ошибаются все. Что важно учитывать при заключении и расторжении договора аренды?

Как показывает практика, на этапе заключения договора обе стороны настолько сильно заинтересованы в успешной сделке, что упускают многие детали На что обратить внимание при заключении договора аренды недвижимости и его расторжении? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказала эксперт по работе с проблемными активами Мария Куренкова.
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