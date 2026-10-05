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Объявлены претенденты на награду лучшему молодому футболисту Европы — European Golden Boy 2026

Сегодня, 5 октября, были представлены 25 финалистов премии European Golden Boy 2026 — награды, вручаемой лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

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