Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2021 год по сравнению со своим майским докладом. Как следует из доклада об экономике региона Европы и Центральной Азии, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2021 года ВВП России вырастет на 4,3%.