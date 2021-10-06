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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2021 год по сравнению со своим майским докладом. Как следует из доклада об экономике региона Европы и Центральной Азии, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2021 года ВВП России вырастет на 4,3%.

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