Тен Хаг считает, что «МЮ» должен лучше защищаться: «11 игроков атакуют и обороняются. Команда – это как колода карт»

«Все дело в 11 игроках, которые выполняют свою работу. Я уже не раз повторял и говорил своим игрокам: мы атакуем всем составом и защищаемся всем составом Когда один или два игрока не справляются с работой, это напоминает на колоду карт, так что дело не только в этих одном или двух футболистах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».