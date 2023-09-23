Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Тен Хаг считает, что «МЮ» должен лучше защищаться: «11 игроков атакуют и обороняются. Команда – это как колода карт»

Тен Хаг считает, что «МЮ» должен лучше защищаться: «11 игроков атакуют и обороняются. Команда – это как колода карт»

«Все дело в 11 игроках, которые выполняют свою работу. Я уже не раз повторял и говорил своим игрокам: мы атакуем всем составом и защищаемся всем составом Когда один или два игрока не справляются с работой, это напоминает на колоду карт, так что дело не только в этих одном или двух футболистах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх