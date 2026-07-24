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Один приём пищи в день и отказ от алкоголя: как 57-летний Стас Михайлов удерживает новый вес

Один приём пищи в день и отказ от алкоголя: как 57-летний Стас Михайлов удерживает новый вес

На открытии музыкального фестиваля Dream Fest в Баку 57-летний Стас Михайлов привлек особое внимание.

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