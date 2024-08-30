Неутомимые украинские шутники

ОС

Олег Сорин

Цитата: По какой-то загадочной причине, видимо, оттого что «мы не такие, а народ-то братский», самые важные электростанции всё ещё остаются нами нетронутыми. Не тронуты электростанции не потому что власть в России не такая, а потому что запрещено этой власти мировыми элитами трогать их собственность.