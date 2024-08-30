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Неутомимые украинские шутники

Неутомимые украинские шутники

Евроукраинская нация не только самая древняя, самая мудрая и самая талантливая, но ещё и самая весёлая.

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Комментарии
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ОС
Олег Сорин
Цитата: По какой-то загадочной причине, видимо, оттого что «мы не такие, а народ-то братский», самые важные электростанции всё ещё остаются нами нетронутыми.           Не тронуты электростанции не потому что власть в России не такая, а потому что запрещено этой власти мировыми элитами трогать их собственность.
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1 д.
Ural Karahanow
Извечная заноза в унавоженной хохляцкой жопе - &quot;...вот у кацапов , а у нас вот так&quot;. Рагули гребливые! Это как поляки 400 лет пытаются мнить себя англичанами - пыжатся, щёки надувают, а все равно на русском разговаривают, коверкая слова. Хохлы - рагули и поляки - рагули. А мы русские и с Нами Бог.
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21 час.
Владимир Смирнов
сколько?
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2 час.

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