За прошедшие сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Иванове в 13-30 на улице Короткова 22-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на 11-летнего подростка, переходившего проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.
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