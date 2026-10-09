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Происшествия

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В Подмосковье полицейские оперативно установили личность 14-летней девочки, которая подожгла бензоколонку

В Подмосковье полицейские оперативно установили личность 14-летней девочки, которая подожгла бензоколонку

«В Дежурную часть отдела полиции п. Чкаловский МУ МВД России «Щелковское» поступило сообщение, что на улице Лесная девочка облила горючей жидкостью бензоколонку на автозаправочной станции и подожгла.

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