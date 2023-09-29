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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Завьялов о «Витязе» и 1:0 с «Ладой»: «Галузин сделал свое дело. Так должен играть не только лидер, но и каждый игрок»

«Хорошая, боевая игра. Хорошее меньшинство у соперников, не получилось реализовать моменты. «Лада» очень агрессивно играет в меньшинстве, предупреждали ребят.

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