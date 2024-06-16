НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Поздравляем медицинских работников Ивановской области с профессиональным праздником

Поздравляем медицинских работников Ивановской области с профессиональным праздником

Поздравляем медицинских работников Ивановской области с профессиональным праздником В Ивановской области отремонтировали более 50 учреждений здравоохранения, на селе возвели новые ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, закупили новое оборудование, полностью обновили автопарк скорой медицинский помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх