Поздравляем медицинских работников Ивановской области с профессиональным праздником В Ивановской области отремонтировали более 50 учреждений здравоохранения, на селе возвели новые ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, закупили новое оборудование, полностью обновили автопарк скорой медицинский помощи.
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