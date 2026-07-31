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Аргументы недели

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Вынесен приговор в отношении автоледи, совершившей наезд на пенсионера в Керчи

Вынесен приговор в отношении автоледи, совершившей наезд на пенсионера в Керчи

Женщину признали виновной, несмотря на то, что престарелый пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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