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Ковальчук назвал ключевые факторы влияния на российскую экономику

Ковальчук назвал ключевые факторы влияния на российскую экономику

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Заключение главного аудитора России об отчете об исполнении федерального бюджета за 2025 год представили сенаторам 14 октября.

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