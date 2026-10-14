Ковальчук назвал ключевые факторы влияния на российскую экономику

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Заключение главного аудитора России об отчете об исполнении федерального бюджета за 2025 год представили сенаторам 14 октября.
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