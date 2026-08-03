Верховный суд встал на сторону банков в споре о банкротстве заемщика

Решение Верховного суда по делу нижегородского заемщика, взявшего в июле 2022 года три кредита на общую сумму более 900 тысяч рублей и признанного банкротом после потери трудоспособности, фактически создало прецедент, при котором заемщик оказывается неправым по умолчанию, даже если банки не проверяют его данные.
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